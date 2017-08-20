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15:46 (мск), источник: Informburo.kz

Директор зоопарка Алматы прокомментировал задержание бухгалтера

По словам руководителя, все хищения бухгалтером производились до того, как он приступил к новой должности.

Источник: Informburo.kz

Директор алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев прокомментировал скандальное задержание бухгалтера. Руководитель рассказал, что изначально крупную недостачу билетов выявили ещё на стадии внутреннего аудита. Однако после делом занялась ревизионная комиссия.

Ержан Еркинбаев подчеркнул, что факты нарушений выявил сразу при заступлении на новую должность. Однако никаких действий к бухгалтеру за исключением объяснительной записки применены не были.

«Бухглатер работала ещё при предыдущем директоре. В конце 2016-го назначили руководителем зоопарка меня. Я сразу же сделал поверхностный аудит основных вещей — поголовье животных, касса, счета, наличие дебиторской и кредиторской задолженности. То, что сделал бы любой руководитель. Когда я начал считать закупленные в прошлом году билеты и сравнивать их с остатками, которые есть на складе, у меня итоговый остаток не бился с тем, что есть», — рассказал informburo.kz глава зоопарка.

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Сама бухгалтер тогда объяснила нехватку билетов браком. При этом речь идёт, по информации Еркинбаева, о пропаже почти 72 тысяч билетов или около 800 билетов в день, что в этом случае было крайне маловероятно. Позже бухгалтер решила уволиться из зоопарка по собственному желанию.

«Я попросил бухгалтера объясниться, но она сказала, что это — брак. Но если подсчитать количество тех бракованных билетов, то получалось, что в день выходило по 800 бракованных билетов. Но это практически невозможно. Я попросил комиссионные акты списания брака, но у них не было подобной процедуры. Так это дело и осталось. Это было начало января 2017 года. Она проработала ещё два месяца и уволилась по собственному желанию. Позже была проверка ревизионной комиссии по городу Алматы, которая выявила то же самое, что и я в своё время. Там не хватало около 72 тысяч билетов. И они передали материалы дела в ДГД, где и было возбуждено дело», — добавил он.

Еркинбаев рассказал, что ДГД привлекли IT-специалистов, которые проверили сервер с данными и обнаружили многочисленные факты удаления проданных билетов, количество которых как раз совпадало с нынешней недостачей. Это оказалось достаточно для обвинения.

«Всё это происходило в 2016 году. Хочу подчеркнуть, что сейчас такого не происходит. Это факты прошлого года», — подчеркнул директор.

Бухгалтера зоопарка задержали 17 августа по подозрению в присвоении и растрате денежных средств. Подозреваемую обвинили в растрате более 32 млн тенге. Женщина, согласно обвинению, совершала махинации с билетами.

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