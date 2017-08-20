Отравившимся в Москве итальянским туристам не потребовалась госпитализация

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Никому из итальянских туристов, остановившихся в московском отеле «Бородино» и пожаловавшихся на пищевое отравление, госпитализация не потребовалась. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве и в департаменте здравоохранения столицы.

«Все туристы отказались от госпитализации», — сказал оперативный дежурный столичного управления Роспотребнадзора в ответ на вопрос ТАСС о госпитализации в столичные больницы итальянских туристов из-за пищевого отравления.

В ведомстве не ответили, будут ли проведены внеплановые проверки и усилен контроль за сетями общепита.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы ТАСС уточнили, что в воскресенье бригада медиков прибыла по вызову итальянских туристов, которые утверждали, что отравились после посещения ресторана при отеле «Бородино».

«Бригады скорой медицинской помощи приехали, вся группа была осмотрена, показаний для госпитализаций не было», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в воскресенье вся группа возвращается обратно в Италию.

Позиция отеля

В свою очередь администрация отеля «Бородино» отрицает причастность к отравлению итальянских туристов.

Заместитель генерального директора по общим вопросам отеля Михаил Голубцов рассказал Региональному информационному агентству Московской области, что в воскресенье утром гид обратился с жалобой на недомогание его группы, за медицинской помощью обратились 22 человека, все они отказались от госпитализации.