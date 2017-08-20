Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Тяжелый дрон РФ получит двигатель от истребителя Су-57 – СМИ
СМИ о "развратном" фото 43-летней Судзиловской
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
"Ужас": русские туристы рассказали об отдыхе в Турции
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
16:57 (мск), источник: ТАСС

Отравившимся в Москве итальянским туристам не потребовалась госпитализация

В столичном управлении Роспотребнадзора пояснили, что пострадавшие, которых оперативно осмотрели медики скорой помощи, сами отказались от госпитализации.

Читайте также
Российский турист скончался в турецком отеле

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Никому из итальянских туристов, остановившихся в московском отеле «Бородино» и пожаловавшихся на пищевое отравление, госпитализация не потребовалась. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве и в департаменте здравоохранения столицы.

«Все туристы отказались от госпитализации», — сказал оперативный дежурный столичного управления Роспотребнадзора в ответ на вопрос ТАСС о госпитализации в столичные больницы итальянских туристов из-за пищевого отравления.

В ведомстве не ответили, будут ли проведены внеплановые проверки и усилен контроль за сетями общепита.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы ТАСС уточнили, что в воскресенье бригада медиков прибыла по вызову итальянских туристов, которые утверждали, что отравились после посещения ресторана при отеле «Бородино».

«Бригады скорой медицинской помощи приехали, вся группа была осмотрена, показаний для госпитализаций не было», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в воскресенье вся группа возвращается обратно в Италию.

Позиция отеля

В свою очередь администрация отеля «Бородино» отрицает причастность к отравлению итальянских туристов.

Заместитель генерального директора по общим вопросам отеля Михаил Голубцов рассказал Региональному информационному агентству Московской области, что в воскресенье утром гид обратился с жалобой на недомогание его группы, за медицинской помощью обратились 22 человека, все они отказались от госпитализации.

По его словам, в субботу итальянская группа позавтракала в отеле и отправилась осматривать Москву, обедала в одном из ресторанов столицы. «Приехали в отель, поужинали. Помимо итальянской группы завтракали и ужинали у нас еще около 200 человек, и никто не обращался. Не может быть, чтобы с общего шведского стола одна группа отравилась», — сказал представитель отеля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
СМИ: автомобиль протаранил гостей вечеринки в Бельгии
Суд отказался арестовывать отправленные в Крым турбины Siemens
Асад сравнил Эрдогана с политическим нищим
Из-за сильного ливня в Красноярске ввели режим ЧС
Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол Чарльзу
Автомобиль въехал в толпу людей в Бельгии
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске
Каждый пятый россиянин не знает, что отцы могут уходить в декрет
Спорт
Что со «Спартаком»? Ждем ответов от Карреры Задаем главному тренеру красно-белых вопросы по итогам провального старта
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь