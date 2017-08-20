Отравившимся в Москве итальянским туристам не потребовалась госпитализация
В столичном управлении Роспотребнадзора пояснили, что пострадавшие, которых оперативно осмотрели медики скорой помощи, сами отказались от госпитализации.
В столичном управлении Роспотребнадзора пояснили, что пострадавшие, которых оперативно осмотрели медики скорой помощи, сами отказались от госпитализации.
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Никому из итальянских туристов, остановившихся в московском отеле «Бородино» и пожаловавшихся на пищевое отравление, госпитализация не потребовалась. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве и в департаменте здравоохранения столицы.
«Все туристы отказались от госпитализации», — сказал оперативный дежурный столичного управления Роспотребнадзора в ответ на вопрос ТАСС о госпитализации в столичные больницы итальянских туристов
В ведомстве не ответили, будут ли проведены внеплановые проверки и усилен контроль за сетями общепита.
«Бригады скорой медицинской помощи приехали, вся группа была осмотрена, показаний для госпитализаций не было», — отметил собеседник агентства.
Он также добавил, что в воскресенье вся группа возвращается обратно в Италию.
Позиция отеля
Заместитель генерального директора по общим вопросам отеля Михаил Голубцов рассказал Региональному информационному агентству Московской области, что в воскресенье утром гид обратился с жалобой на недомогание его группы, за медицинской помощью обратились 22 человека, все они отказались от госпитализации.
По его словам, в субботу итальянская группа позавтракала в отеле и отправилась осматривать Москву, обедала в одном из ресторанов столицы. «Приехали в отель, поужинали. Помимо итальянской группы завтракали и ужинали у нас еще около 200 человек, и никто не обращался. Не может быть, чтобы с общего шведского стола одна группа отравилась», — сказал представитель отеля.