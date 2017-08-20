В Гродно легковушка протаранила БТР
Легковой автомобиль врезался в колонну бронетехники в Гродно. Бронетехника не пострадала.
Легковой автомобиль врезался в колонну бронетехники в Гродно. Бронетехника не пострадала.
ДТП произошло 18 августа в 23.20 на перекрестке улиц Советских пограничников и Поповича, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Гродно.
По всей вероятности, водитель автомобиля не заметил сигналы регулировщика и в результате въехал в БТР. Легковой автомобиль получил повреждения. Пострадавших в ДТП нет.
Водитель легкового автомобиля был трезв, уточнили в Госавтоинспекции.