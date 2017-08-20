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17:57 (мск), источник: Ежедневник.by

В Гродно легковушка протаранила БТР

Легковой автомобиль врезался в колонну бронетехники в Гродно. Бронетехника не пострадала.

Источник: Ежедневник.by

ДТП произошло 18 августа в 23.20 на перекрестке улиц Советских пограничников и Поповича, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Гродно.

По всей вероятности, водитель автомобиля не заметил сигналы регулировщика и в результате въехал в БТР. Легковой автомобиль получил повреждения. Пострадавших в ДТП нет.

Водитель легкового автомобиля был трезв, уточнили в Госавтоинспекции.

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