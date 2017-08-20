СМИ: автомобиль протаранил гостей вечеринки в Бельгии
В результате инцидента пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
В результате инцидента пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
ТАСС, 20 августа. В воскресенье утром автомобиль наехал на гостей вечеринки в коммуне Бертри в Валлонии (франкоязычная часть Бельгии).
Об этом сообщает агентство Belga.
Инцидент произошел в 03:30 по местному времени (04:30 мск). В салоне машины находились три человека, водитель транспортного средства преднамеренно совершил наезд на участников праздника, после чего скрылся с места ЧП.
По последним данным, четверо пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.