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17:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: автомобиль протаранил гостей вечеринки в Бельгии

В результате инцидента пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

ТАСС, 20 августа. В воскресенье утром автомобиль наехал на гостей вечеринки в коммуне Бертри в Валлонии (франкоязычная часть Бельгии).

Ранения получили четыре человека, власти не считают происшествие терактом.

Об этом сообщает агентство Belga.

Инцидент произошел в 03:30 по местному времени (04:30 мск). В салоне машины находились три человека, водитель транспортного средства преднамеренно совершил наезд на участников праздника, после чего скрылся с места ЧП.

Полиции удалось догнать злоумышленников, все они были задержаны.

По последним данным, четверо пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

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