В Омске орудует банда похитителей «дворников»
Неизвестные снимают стеклоочистили с авто в привокзальном поселке.
Неизвестные снимают стеклоочистили с авто в привокзальном поселке.
В Омске объявилась банда любителей «дворников». Группа неизвестных по ночам и ранним утром снимает стеклоочистители с авто в Привокзальном поселке.
Причем нападкам подвергаются отечественные и заграничные авто. Об инциденте на улице Жуковского рассказал пользователь паблика «ЧП Омск».
Не понятно, зачем воришкам стеклоочистители, которые стоят от 300 до 500 рублей, а продать их крайне сложно.