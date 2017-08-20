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18:14 (мск), источник: Om1.ru

В Омске орудует банда похитителей «дворников»

Неизвестные снимают стеклоочистили с авто в привокзальном поселке.

В Омске объявилась банда любителей «дворников». Группа неизвестных по ночам и ранним утром снимает стеклоочистители с авто в Привокзальном поселке.

Причем нападкам подвергаются отечественные и заграничные авто. Об инциденте на улице Жуковского рассказал пользователь паблика «ЧП Омск».

Не понятно, зачем воришкам стеклоочистители, которые стоят от 300 до 500 рублей, а продать их крайне сложно.

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