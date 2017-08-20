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18:09 (мск), источник: РИА Новости

В Москве проверяют информацию о загрязнении Яузы

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Следователи проверяют данные СМИ о загрязнении московской реки Яузы, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова.

Источник: РИА Новости

Ранее в соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, что вода в реке окутана пеной, а в одном месте, где пена уже сошла, вода стала бирюзового цвета. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы РИА Новости рассказали, что экологи уже взяли на экспертизу пробы воды.

«Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о загрязнении реки Яузы на территории Москвы», — сказала Иванова.

Следователи выяснят, был ли причинен ущерб экологии и примут соответствующее процессуальное решение.

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