В Москве проверяют информацию о загрязнении Яузы

Ранее в соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, что вода в реке окутана пеной, а в одном месте, где пена уже сошла, вода стала бирюзового цвета. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы РИА Новости рассказали, что экологи уже взяли на экспертизу пробы воды.