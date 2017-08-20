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19:08 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже больше сотни спасателей тушат крупный лесной пожар на левом берегу

Огонь бушует на площади 5 гектаров.

Источник: Новости Воронежа

В воскресенье, 20 августа, в МЧС поступило сообщение о пожаре в Железнодорожном районе Воронежа. Люди около 13:07 заметили дым со стороны лесничества.

Оказалось, что загорелся валежник и сухая трава в 169 квартале Левобережного лесничества на улице Калининградской.

По последним данным спасателей, площадь пожара составила уже около 5 гектаров. Потушить огонь до сих пор не удается. В жаркую и сухую погоду пламя распространяется очень быстро.
«От МЧС на месте пожара работают 107 человек, 28 единиц техники, — рассказали в региональном МЧС. — Информация уточняется».

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