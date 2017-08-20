СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Драчева

Источник издания сообщил, что сразу после задержания адвокаты подозреваемого начали деятельность по переквалификации вменяемой ему статьи на более легкую.

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Ранее следственные органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее 20 августа стало известно, что в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска, Драчев получил смертельные травмы. Спортсмен был госпитализирован, но скончался в реанимации.