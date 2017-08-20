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22:06 (мск), источник: ТАСС

Депутат Госдумы предложил усилить госконтроль за секциями новых видов единоборств

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов после убийства в ходе драки бывшего чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева предложил усилить государственный контроль за секциями новых видов единоборств.

Драка с участием Драчева произошла 20 августа. От полученных травм он скончался в больнице. После совершения преступления другой участник драки скрылся, его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание. По некоторым данным, причиной конфликта стал спор о преимуществах смешанных единоборств и пауэрлифтинга.

Не запрещать, но контролировать

«Первая эмоциональная реакция на произошедшее — что это за дикие методы разрешения спора? На любого бойца найдется более “крутой” мастер, который одержит над ним верх», — сказал Старшинов журналистам. «А если бы он спорил не с культуристом, а чемпионом по практической стрельбе, тот что, тоже должен на практике демонстрировать свое искусство? — задался вопросом депутат. — К чему мы тогда придем?».

По мнению политика, государству настало время всерьез задуматься над тем, насколько оно «адекватно оценивает возникшую угрозу и опасность от широкого распространения новых видов единоборств». «Примеров, когда их представители считают возможным использовать свои навыки для разрешения любого конфликта, становится все больше, и нередко их действия приводят, по сути, к убийству», — констатировал он.

Старшинов напомнил о советском опыте, когда одни секции восточных единоборств были вообще под запретом, а другие находились под жесточайшим надзором со стороны правоохранительных органов, включая КГБ.

«Конечно, я не призываю сейчас что-либо запрещать, но нужно задуматься над тем, почему такое внимание тогда было уделено этому вопросу», — оговорился парламентарий. «В частности, тщательно проверялось, кто ими руководит, кто в них занимается, какая пропагандируется идеология, — обратил внимание он. — Власти хорошо понимали, что эти люди могут поехать на соревнования, а могут, будучи профессионально подготовленными бойцами, использовать свои навыки в интересах криминальных структур или организовать массовые беспорядки».

Адекватная оценка правоохранителей

«Между тем, на сегодняшний день мы видим чуть ли не повальное увлечение молодежи смешанными единоборствами, боями без правил и так далее», — сказал представитель ОНФ. По его словам, если это в чистом виде спорт, плохого в этом ничего нет. «Однако государство практически не уделяет никакого внимания деятельности таких секций, а здесь необходим самый тщательный контроль», — убежден депутат.

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«Мы должны отчетливо понимать, что там внушается молодым людям, какой тренерский состав», — заявил Старшинов. Он выразил уверенность, что большинство наставников и спортсменов — благородные и воспитанные люди, но, к сожалению, трагедий, подобных произошедшей в Хабаровске, становится все больше.

Парламентарий считает, что сложившаяся ситуация в этой сфере должна всерьез обеспокоить чиновников профильных ведомств. «Мы с коллегами по ОНФ рассмотрим возможность обращения в государственные органы — возможно, в Минспорт, МВД или Генеральную прокуратуру — чтобы привлечь их внимание к этому и сподвигнуть к принятию действенных мер», — сообщил он.

«Кроме того, государство и правоохранители должны давать объективную и адекватную оценку тяжести содеянного такими горе-мастерами. Зачастую без внимания СМИ и общественности им удается отделаться минимальным наказанием за подобные выходки, а то они и вовсе сходят с рук. Если это будет необходимо, мы готовы и корректировать соответствующие законодательные нормы», — заключил Старшинов.

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