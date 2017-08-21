В Новосибирске человеку стало плохо посреди города

На остановке «Красноармейская» по улице Бориса Богаткова пожилой мужчина упал с крыльца и оказался на асфальте неподалеку от проезжей части. Человек какое-то время находился в бессознательном состоянии. Затем на помощь пришли неравнодушные прохожие, среди которых нашелся врач. Мужчине вызвали карету скорой помощи, и он пришел в себя. Через 3 минуты его на скорой увезли в медицинское учреждение.