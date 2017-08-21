В Новосибирске человеку стало плохо посреди города
Мужчине оказали первую помощь прохожие.
Мужчине оказали первую помощь прохожие.
На одной из улиц столицы Сибири человеку стало плохо посреди улицы. Мужчине оказали помощь прохожие. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
На остановке «Красноармейская» по улице Бориса Богаткова пожилой мужчина упал с крыльца и оказался на асфальте неподалеку от проезжей части. Человек
Очевидцы рассказали, что мужчина был с костылем. При падении он повредил челюсть и потерял много крови.