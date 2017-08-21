Во Владивостоке 5,5 лет колонии строгого режима получил серийный автобусный карманник

Во Владивостоке вынесен приговор безработному местному жителю. Он осужден за совершение восьми краж.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, ранее судимый за имущественные преступления совершал кражи в период с ноября 2016 года по апрель 2017 года в общественном транспорте.

Фигурант, передвигаясь в автобусах города, выбирал удобные для краж моменты и тайно похищал имущество граждан из карманов их одежды и сумок.

Ему удалось похитить имущество (преимущественно мобильные телефоны) семи пассажиров, причинив ущерб на общую сумму порядка 130 тыс. рублей. При попытке совершить восьмую кражу он был замечен потерпевшей и задержан на месте преступления.

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал подсудимого виновным. За содеянное он приговорен с учетом рецидива преступлений и неотбытой части наказания по предыдущему приговору к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Мужчина отправится отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.