Во Владивостоке 5,5 лет колонии строгого режима получил серийный автобусный карманник
Во Владивостоке вынесен приговор безработному местному жителю. Он осужден за совершение восьми краж.
Во Владивостоке вынесен приговор безработному местному жителю. Он осужден за совершение восьми краж.
Во Владивостоке вынесен приговор безработному местному жителю. Он осужден за совершение восьми краж.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, ранее судимый за имущественные преступления совершал кражи в период с ноября 2016 года по апрель 2017 года в общественном транспорте.
Фигурант, передвигаясь в автобусах города, выбирал удобные для краж моменты и тайно похищал имущество граждан из карманов их одежды и сумок.
Ему удалось похитить имущество (преимущественно мобильные телефоны) семи пассажиров, причинив ущерб на общую сумму порядка 130 тыс. рублей. При попытке совершить восьмую кражу он был замечен потерпевшей и задержан на месте преступления.
Суд, согласившись с позицией прокурора, признал подсудимого виновным. За содеянное он приговорен с учетом рецидива преступлений и неотбытой части наказания по предыдущему приговору к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Мужчина отправится отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Исковые требования, заявленные к фигуранту, о возмещении потерпевшим причиненного имущественного вреда удовлетворены судом в полном объеме.