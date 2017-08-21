Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном

Источник: AP 2017

Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы седьмого флота ВМС США.

«Ракетный эсминец John S. McCain столкнулся 21 августа с торговым судном Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива», — отмечается в сообщении.

В командовании седьмого флота подчеркнули, что «корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура». По первоначальным данным, эсминец получил повреждения левой части кормы.

«Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти», — заключили в пресс-службе.