Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся в понедельник с торговым судном в районе Малаккского пролива.
ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся в понедельник с торговым судном в районе Малаккского пролива.
Об этом говорится в распространенном сообщении
«Ракетный эсминец John S. McCain столкнулся 21 августа с торговым судном Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива», — отмечается в сообщении.
В командовании седьмого флота подчеркнули, что «корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура». По первоначальным данным, эсминец получил повреждения левой части кормы.
«Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти», — заключили в
Alnic MC — либерийский танкер, который используется для перевозки нефти и химической продукции. Его водоизмещение — 50 760 тонн.