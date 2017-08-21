В пострадавший от взрыва дом в Хабаровске вернулись не все жители
В результате хлопка пострадали несущие конструкции здания.
В результате хлопка пострадали несущие конструкции здания.
В дальневосточной столице в дом на улице Бондаря, в котором накануне произошёл взрыв, вернулось большинство жильцов. Здание полностью подключено к водо- и электроснабжению, но подачу газа в пострадавший подъезд на время прекратили. Эксперты обследовали дом и обнаружили трещины в плитах перекрытия и несущих стенах.
Как сообщает
Представители спасательных и пожарных подразделений, управляющей компании и служб ЖКХ разобрали перегородки в одной из наиболее пострадавших квартир. Они обнаружили повреждения двух плит перекрытия между восьмым и девятым этажами, трещины в стенах у лестничной клетки и лоджии. В ближайшие дни комиссия определит строительную организацию, которая займётся восстановлением дома. Кроме того, планируется провести более детальное обследование конструкций, чтобы оценить возможность и безопасность проживания в квартирах на верхних этажах.
По информации
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало, что взрыв произошёл в квартире на восьмом этаже в доме на улице Бондаря. Сообщение о случившемся поступило спасателям в 06:50 утра 20 августа. Специалисты выяснили, что возгорания после хлопка не было. В результате происшествия никто не пострадал.