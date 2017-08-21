Подтопленцам Приморья обещают выплатить более 700 миллионов рублей

Источник: VLADNEWS

В Приморье прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС (прохождение циклона), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. В настоящее время в районах, попавших в зону ЧС, работают 134 комиссии по оценке ущерба. Более 46 миллионов рублей разовой материальной помощи уже выплачено 2 976 гражданам. Выплаты направляются как из регионального, так и из государственного бюджетов. Всего на выплату подтопленцам из обоих бюджетов запланировано порядка 704 миллионов рублей (более 50 миллионов из краевого, а также два транша на 99 и 555 миллионов рублей — из федерального).

Как доложил директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин, в настоящее время в регионе нет подтопленных жилых домов и придомовых территорий. Транспортное сообщение, энергоснабжение и связь восстановлены в полном объёме. В пунктах временного размещения остаются 32 человека. Подмытыми остаются 15 участков дорог в двух муниципальных образованиях.

Кроме того, на пострадавших территориях сейчас работают врачи и специалисты Роспотребнадзора. Проводится вакцинация населения. Так, прививки от гепатита А получили почти 4,5 тысячи детей; следующим этапом начнётся вакцинация взрослых. От дизентерии привито 2 666 человек. Специалисты Роспотребнадзора контролируют безопасность водоисточников. Пробы воды ежедневно берутся из скважин и колодцев.