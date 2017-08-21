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03:21 (мск), источник: VLADNEWS

Подтопленцам Приморья обещают выплатить более 700 миллионов рублей

В крае работают 134 комиссии по оценке ущерба.

Источник: VLADNEWS

В Приморье прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС (прохождение циклона), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. В настоящее время в районах, попавших в зону ЧС, работают 134 комиссии по оценке ущерба. Более 46 миллионов рублей разовой материальной помощи уже выплачено 2 976 гражданам. Выплаты направляются как из регионального, так и из государственного бюджетов. Всего на выплату подтопленцам из обоих бюджетов запланировано порядка 704 миллионов рублей (более 50 миллионов из краевого, а также два транша на 99 и 555 миллионов рублей — из федерального).

Как доложил директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин, в настоящее время в регионе нет подтопленных жилых домов и придомовых территорий. Транспортное сообщение, энергоснабжение и связь восстановлены в полном объёме. В пунктах временного размещения остаются 32 человека. Подмытыми остаются 15 участков дорог в двух муниципальных образованиях.

Кроме того, на пострадавших территориях сейчас работают врачи и специалисты Роспотребнадзора. Проводится вакцинация населения. Так, прививки от гепатита А получили почти 4,5 тысячи детей; следующим этапом начнётся вакцинация взрослых. От дизентерии привито 2 666 человек. Специалисты Роспотребнадзора контролируют безопасность водоисточников. Пробы воды ежедневно берутся из скважин и колодцев.

Напомним, 12 августа по распоряжению Губернатора Владимира Миклушевского пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты из краевого бюджета. На эти цели направлено уже более 50 миллионов рублей. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей выделены Правительством РФ — первый из них уже распределяется среди пострадавших.

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