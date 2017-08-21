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03:12 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу

В Хабаровске задержали подозреваемого в причинении смертельной травмы бывшему чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу Андрею Драчеву. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с обстоятельствами задержания.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Участник конфликта с Андреем Драчевым, после которого спортсмен погиб, задержан поздним вечером в воскресенье, проводятся следственные действия. Сегодня будет принято решение о мере пресечения для задержанного», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, задержанный — боец смешанных единоборств. 20 августа утром в центре Хабаровска во время драки на улице подозреваемый нанес несколько ударов Драчеву, от которых тот скончался. Предположительная причина смерти — черепно-мозговая травма.

По свидетельству очевидцев, конфликт между подозреваемым и потерпевшим возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней боец ММА ударом ноги с разворота сбил культуриста на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком.

Андрею Драчёву было 32 года. Он выступал в весовой категории до 120 кг. Несколько лет назад он завершил карьеру и начал заниматься бодибилдингом.

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