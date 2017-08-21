Приморца хотят отправить в психбольницу за экстремистские посты в «Вконтакте»
Также мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда своему знакомому.
Также мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда своему знакомому.
Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.
Жителя Владивостока, обвиняемого в преступлениях против жизни и здоровья, а также экстремистской направленности, хотят отправить в психбольницу. Комиссия экспертов пришла к мнению, что мужчина с шизотипическим расстройством личности представляет опасность для других, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.
По версии следствия, обвиняемый разместил на своей странице «ВКонтакте», информационные сообщения, содержащие призывы к возбуждению вражды (ненависти, розни), а также унижение достоинства (оскорбления) по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку.
Также мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Так, в марте 2017 года он в ходе ссоры напал с ножом на мужчину, с которым распивал спиртные напитки. Фигурант нанес удар ножом потерпевшему в брюшную полость.
«Нападавший был задержан, однако в ходе расследования выяснилось, что в момент совершения
Комиссия экспертов пришла к выводу о необходимости применения в отношении него принудительных мер медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа, поскольку психическое расстройство фигуранта связано с опасностью для других лиц либо возможностью причинения существенного вреда.
«Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой района принято решение о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», — отметила Елена Телегина.