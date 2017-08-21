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03:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморца хотят отправить в психбольницу за экстремистские посты в «Вконтакте»

Также мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда своему знакомому.

Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.

Жителя Владивостока, обвиняемого в преступлениях против жизни и здоровья, а также экстремистской направленности, хотят отправить в психбольницу. Комиссия экспертов пришла к мнению, что мужчина с шизотипическим расстройством личности представляет опасность для других, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

По версии следствия, обвиняемый разместил на своей странице «ВКонтакте», информационные сообщения, содержащие призывы к возбуждению вражды (ненависти, розни), а также унижение достоинства (оскорбления) по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку.

Также мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Так, в марте 2017 года он в ходе ссоры напал с ножом на мужчину, с которым распивал спиртные напитки. Фигурант нанес удар ножом потерпевшему в брюшную полость.

«Нападавший был задержан, однако в ходе расследования выяснилось, что в момент совершения общественно-опасных деяний и в настоящее время он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поскольку обнаруживает признаки хронического психического расстройства в форме шизотипического расстройства личности», — рассказала Елена Телегина.

Комиссия экспертов пришла к выводу о необходимости применения в отношении него принудительных мер медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа, поскольку психическое расстройство фигуранта связано с опасностью для других лиц либо возможностью причинения существенного вреда.

«Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой района принято решение о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», — отметила Елена Телегина.

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