Утренний пожар разбудил приморцев (видео)
Ранним утром во Владивостоке произошел пожар, об этом сообщает ИА «Deita. ru».
Ранним утром во Владивостоке произошел пожар, об этом сообщает ИА «Deita. ru».
Как рассказали очевидцы, возгорание в помещении жилого здания произошло около шести утра по адресу ул. Володарского, 8.
По некоторой информации, в этом помещении находится продуктовый магазин.
ПО словам очевидцев, пожарные до сих пор работают на месте происшествия. Причины возгорания устанавливаются.
Ирина Петрова.