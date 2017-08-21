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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Утренний пожар разбудил приморцев (видео)

Ранним утром во Владивостоке произошел пожар, об этом сообщает ИА «Deita. ru».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали очевидцы, возгорание в помещении жилого здания произошло около шести утра по адресу ул. Володарского, 8.

По некоторой информации, в этом помещении находится продуктовый магазин.

ПО словам очевидцев, пожарные до сих пор работают на месте происшествия. Причины возгорания устанавливаются.

Ирина Петрова.

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