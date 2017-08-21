СК опроверг данные о задержании подозреваемого по делу о смерти Драчева

По данным полиции, в 7 часов утра в воскресенье (00.00 мск) у кафе «Галерея» в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, отдыхавшими в кафе. В результате конфликта один из участников драки 31-летний чемпион мира и Европы Андрей Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Второй участник драки — 25-летний мужчина — с места происшествия скрылся.