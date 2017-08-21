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03:53 (мск), источник: РИА Новости

СК опроверг данные о задержании подозреваемого по делу о смерти Драчева

ХАБАРОВСК, 21 авг — РИА Новости. Следственный комитет опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ, о задержании подозреваемого по делу о драке в Хабаровске, после которой скончался чемпион по пауэрлифтингу Андрей Драчев, сообщает СУСК РФ по региону в понедельник.

По данным полиции, в 7 часов утра в воскресенье (00.00 мск) у кафе «Галерея» в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, отдыхавшими в кафе. В результате конфликта один из участников драки 31-летний чемпион мира и Европы Андрей Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Второй участник драки — 25-летний мужчина — с места происшествия скрылся.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи сообщали, что личность мужчины установлена, он также профессионально занимался спортом.

«Мужчина находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание. Следствием проведены четыре обыска, в том числе по месту жительства подозреваемого. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого», — отмечается в сообщении.

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