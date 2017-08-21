Следком опроверг задержание убийцы чемпиона пауэрлифтинга Андрея Драчева в Хабаровске

Хабаровск, 21 августа, AmurMedia.

В связи с недостоверной информацией, размещенной в ряде СМИ и сети Интернет, о задержании в Хабаровске подозреваемого в причинении смертельных травм мужчине, следственное управление информирует, о том, что мужчина находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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Около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г. р.) нанес несколько ударов мужчине (1985 г. р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Необходимо отметить, что погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по паурлифтингу. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием проведены четыре обыска, в том числе по месту жительства подозреваемого. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого мужчины.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.