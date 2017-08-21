Следком опроверг задержание убийцы чемпиона пауэрлифтинга Андрея Драчева в Хабаровске
Мужчина до сих пор находится в розыске.
Мужчина до сих пор находится в розыске.
Хабаровск, 21 августа, AmurMedia.
В связи с недостоверной информацией, размещенной в ряде СМИ и сети Интернет, о задержании в Хабаровске подозреваемого в причинении смертельных травм мужчине, следственное управление информирует, о том, что мужчина находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание, сообщили ИА AmurMedia в
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г. р.) нанес несколько ударов мужчине (1985 г. р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием проведены четыре обыска, в том числе по месту жительства подозреваемого. Проводятся масштабные
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.
О новых подробностях расследования уголовного дела будет сообщено дополнительно.