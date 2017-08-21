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04:32 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске велосипедист пострадал при столкновении с легковушкой

Пострадавшего в аварии доставили в больницу.

Иркутские автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла вечером 18 августа на улице Костычева в областном центре. Около 23 часов 16-летний юноша, управляя автомобилем «ВАЗ-210740», в районе дома № 30 не справился с управлением. В результате легковушку занесло, и под ее колеса попал 39-летний велосипедист, который двигался по обочине во встречном направлении.

В ДТП пострадал мужчина, управлявший двухколёсным транспортом. Его с различными травмами был доставлен в медучреждение.

Во время проверки выяснилось, что предполагаемый виновник дорожного инцидента не имел прав на управление автомобилем. «Жигули» он взял у своего знакомого. К ответственности собираются привлечь родителей мальчика и собственника седана.

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