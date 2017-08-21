В Иркутске велосипедист пострадал при столкновении с легковушкой

Иркутские автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла вечером 18 августа на улице Костычева в областном центре. Около 23 часов 16-летний юноша, управляя автомобилем «ВАЗ-210740», в районе дома № 30 не справился с управлением. В результате легковушку занесло, и под ее колеса попал 39-летний велосипедист, который двигался по обочине во встречном направлении.

В ДТП пострадал мужчина, управлявший двухколёсным транспортом. Его с различными травмами был доставлен в медучреждение.