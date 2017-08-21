В Иркутске велосипедист пострадал при столкновении с легковушкой
Пострадавшего в аварии доставили в больницу.
Пострадавшего в аварии доставили в больницу.
Иркутские автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал велосипедист. Об этом сообщает
Авария произошла вечером 18 августа на улице Костычева в областном центре. Около 23 часов 16-летний юноша, управляя автомобилем «ВАЗ-210740», в районе дома № 30 не справился с управлением. В результате легковушку занесло, и под ее колеса попал 39-летний велосипедист, который двигался по обочине во встречном направлении.
В ДТП пострадал мужчина, управлявший двухколёсным транспортом. Его с различными травмами был доставлен в медучреждение.
Во время проверки выяснилось, что предполагаемый виновник дорожного инцидента не имел прав на управление автомобилем. «Жигули» он взял у своего знакомого. К ответственности собираются привлечь родителей мальчика и собственника седана.