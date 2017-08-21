Хабаровский полицейский спас ребёнка из горящего дома
Мужчина отогнул оконную решётку, которая мешала девочке выбраться.
Мужчина отогнул оконную решётку, которая мешала девочке выбраться.
В Хабаровске полицейский спас из горящего дома ребёнка и соседку. Мужчина отогнул оконную решётку, чтобы девочка смогла выбраться через окно.
В одной из квартир загоревшегося двухэтажного дома проживает командир отдельного батальона
Как сообщает
«Выяснилось, что в квартире на первом этаже находится 11-летняя девочка. Путь к спасению ребёнка отрезала массивная металлическая решётка, вмонтированная в оконный проем. Андрей Юрченко подцепил к конструкции трос и попытался вырвать её, сев за руль машины. Совместными усилиями решётку удалось отогнуть. Испуганного ребёнка передали матери, которая прибежала с ночной смены», — говорится в
Вместе с другим очевидцем подполковник полиции также помог спуститься из окна второго этажа своей соседке. Ликвидировать пожар удалось усилиями местных жителей и сотрудников МЧС. Руководство управления МВД России по Хабаровску решило поощрить подполковника полиции Андрея Юрченко благодарственным письмом и памятным подарком.