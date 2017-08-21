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04:33 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский полицейский спас ребёнка из горящего дома

Мужчина отогнул оконную решётку, которая мешала девочке выбраться.

В Хабаровске полицейский спас из горящего дома ребёнка и соседку. Мужчина отогнул оконную решётку, чтобы девочка смогла выбраться через окно.

В одной из квартир загоревшегося двухэтажного дома проживает командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Хабаровску подполковник полиции Андрей Юрченко. Строение загорелось ночью. Офицер проснулся от лая собаки, квартира уже заполнилась дымом. Открыв входную дверь, он увидел, что выйти через подъезд не получится: горели деревянные лестничные марши и стропила перекрытий.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейский решил выбраться через окно. Он привязал к батарее собачий поводок и спустил на землю сына и своего лабрадора. Затем Андрей Юрченко сам спрыгнул на землю, и включился в процесс тушения пожара.

«Выяснилось, что в квартире на первом этаже находится 11-летняя девочка. Путь к спасению ребёнка отрезала массивная металлическая решётка, вмонтированная в оконный проем. Андрей Юрченко подцепил к конструкции трос и попытался вырвать её, сев за руль машины. Совместными усилиями решётку удалось отогнуть. Испуганного ребёнка передали матери, которая прибежала с ночной смены», — говорится в пресс-релизе.

Вместе с другим очевидцем подполковник полиции также помог спуститься из окна второго этажа своей соседке. Ликвидировать пожар удалось усилиями местных жителей и сотрудников МЧС. Руководство управления МВД России по Хабаровску решило поощрить подполковника полиции Андрея Юрченко благодарственным письмом и памятным подарком.

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