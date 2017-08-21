Владивостокские дети играют в опасные игры (видео)

Молодой человек 10−12 лет исследует стены и решетки учреждения, а его друзья в это время с большим интересом наблюдают за приключениями отчаянного товарища. Одобряющие возгласы и поддержка слышна со всех сторон — и только взрослые гражданки, снимающие видео, мягко говоря, поступок подростка не одобряют.