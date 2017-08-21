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04:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокские дети играют в опасные игры (видео)

Очевидцы сняли на камеру забавы владивостокских детей на здании первомайского ЗАГСа, сообщает ИА «Deita.ru».

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Молодой человек 10−12 лет исследует стены и решетки учреждения, а его друзья в это время с большим интересом наблюдают за приключениями отчаянного товарища. Одобряющие возгласы и поддержка слышна со всех сторон — и только взрослые гражданки, снимающие видео, мягко говоря, поступок подростка не одобряют.

«Просто можно было вызвать наряд полиции!!!Чтоб сняли и отвезли к родителям. С них штраф за испорченое госимущество!» — пишут комментаторы в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранена). Впрочем, многие не видят в этом ничего зазорного и оправдывают обычным невинным детским баловством и любопытством.

Василий Кучин.

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