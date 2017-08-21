Владивостокские дети играют в опасные игры (видео)
Очевидцы сняли на камеру забавы владивостокских детей на здании первомайского ЗАГСа, сообщает ИА «Deita.ru».
Очевидцы сняли на камеру забавы владивостокских детей на здании первомайского ЗАГСа, сообщает ИА «Deita.ru».
Молодой человек 10−12 лет исследует стены и решетки учреждения, а его друзья в это время с большим интересом наблюдают за приключениями отчаянного товарища. Одобряющие возгласы и поддержка слышна со всех сторон — и только взрослые гражданки, снимающие видео, мягко говоря, поступок подростка не одобряют.
«Просто можно было вызвать наряд полиции!!!Чтоб сняли и отвезли к родителям. С них штраф за испорченое госимущество!» — пишут комментаторы в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранена). Впрочем, многие не видят в этом ничего зазорного и оправдывают обычным невинным детским баловством и любопытством.
Василий Кучин.