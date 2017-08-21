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04:42 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье расчистили более 1,7 тысячи пострадавших от паводка домов

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС расчистили 1707 пострадавших от паводка домов в Приморье, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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фотографии
23
фотографии
23
фотографии

В Приморье ликвидируют последствия паводка, который подтопил семь районов края на прошлой неделе. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено. Подтопленных паводком домов не осталось.

«Сотрудниками МЧС России с нарастающим итогом расчищено 1707 придомовых территорий, произведена откачка из 691 подвалов жилых домов, восстановлено более 13 километров оград приусадебных участков, просушено свыше 230 домов, очищено 130 колодцев, очищено свыше 76 километров сточных канав и ливневки. Служащими “чрезвычайного” ведомства была оказана всесторонняя адресная помощь 1566 маломобильным гражданам», — говорится в сообщении.

Дорожными бригадами ведутся работы по восстановлению 15 повреждённых участков дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальных районах.

За сутки специалистами Роспотребнадзора отобрано 17 проб холодной воды в разводящей сети, 43 из которых не соответствуют нормативам.

В шести районах Приморья продолжают работать 139 оценочных комиссий. Из них 79 — по оценке ущерба, нанесённого жилым домам и земельным участкам.

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