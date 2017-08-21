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04:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Столкновение маршрутки № 20 и иномарки парализовало движение трамваев в Иркутске

Сотрудники полиции работают на месте ДТП в районе железнодорожного вокзала.

Столкновение Ford Transit, выполнявшего рейс по маршруту № 20, и Mazda Demio произошло сегодня утром, 21 августа, в районе железнодорожного вокзала в Иркутске. В результате ДТП было парализовано движение трамваев. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожной аварии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

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