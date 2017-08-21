Столкновение маршрутки № 20 и иномарки парализовало движение трамваев в Иркутске

Столкновение Ford Transit, выполнявшего рейс по маршруту № 20, и Mazda Demio произошло сегодня утром, 21 августа, в районе железнодорожного вокзала в Иркутске. В результате ДТП было парализовано движение трамваев. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожной аварии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.