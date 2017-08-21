Пенсионерку с потерей памяти ищет в Хабаровском крае полиция и волонтеры
84-летняя Нина Бенедюк пропала в середине августа.
84-летняя Нина Бенедюк пропала в середине августа.
Хабаровск, 21 августа, AmurMedia.
Пропавшую 84-летнюю женщину ищут родные, сотрудники правоохранительных и добровольцы в Хабаровском крае. Связь с Ниной Бенедюк оборвалась больше недели назад, сообщили ИА AmurMedia в региональном
Как следует из ориентировки ПСО «Восток», опубликованной в социальной сети, Нина Андреевна Бенедюк собиралась уехать в село Красицкое. Кроме того, у пенсионерки наблюдается кратковременная потеря памяти.
Как уточнили в ПСО «Восток», женщину разыскивают с 13 августа. Всем, кому