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04:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пенсионерку с потерей памяти ищет в Хабаровском крае полиция и волонтеры

84-летняя Нина Бенедюк пропала в середине августа.

Хабаровск, 21 августа, AmurMedia.

Пропавшую 84-летнюю женщину ищут родные, сотрудники правоохранительных и добровольцы в Хабаровском крае. Связь с Ниной Бенедюк оборвалась больше недели назад, сообщили ИА AmurMedia в региональном поисково-спасательном отряде «Восток».

Как следует из ориентировки ПСО «Восток», опубликованной в социальной сети, Нина Андреевна Бенедюк собиралась уехать в село Красицкое. Кроме того, у пенсионерки наблюдается кратковременная потеря памяти.

Как уточнили в ПСО «Восток», женщину разыскивают с 13 августа. Всем, кому что-либо известно о пропавшем, сообщать по телефонам 02, 81914165855, 89241121990.

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