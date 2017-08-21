Три пожара потушили за сутки в лесах Иркутской области

Как 21 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, все возгорания находились в Катангском районе. В локализованном состоянии на утро 21 августа перешел одно возгорание на площади 60 га леса в Жигаловском районе.

Действовало девять пожаров на общей площади 4655 га, покрытых лесом, и 6578 не лесных гектаров: восемь в Катангском районе и один в Нижнеилимском районе. В зоне постоянного космического наблюдения находится 39 пожаров в Катангском районе. Их общая площадь составляет 89451 га леса и 164445 га лесотундры. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Для тушения лесных пожаров 20 августа было задействовано 72 человека, в том числе 16 пожарных-десантников, а также шесть единиц наземной техники. Авиационный мониторинг и обслуживание пожаров проводили два самолет Ан-2 и два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 8 часов 40 минут.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1056 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, вместе с сотрудниками полиции наложено 1284 штрафа на общую сумму 20257,5 тыс. рублей.