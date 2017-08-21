Три пожара потушили за сутки в лесах Иркутской области
За сутки в Иркутской области потушили три пожара на общей площади 3584 га, покрытых лесом, и 23517 га на лесной территории.
За сутки в Иркутской области потушили три пожара на общей площади 3584 га, покрытых лесом, и 23517 га на лесной территории.
Как 21 августа 2017 года сообщила
Действовало девять пожаров на общей площади 4655 га, покрытых лесом, и 6578 не лесных гектаров: восемь в Катангском районе и один в Нижнеилимском районе. В зоне постоянного космического наблюдения находится 39 пожаров в Катангском районе. Их общая площадь составляет 89451 га леса и 164445 га лесотундры. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Для тушения лесных пожаров 20 августа было задействовано 72 человека, в том числе 16
Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1056 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, вместе с сотрудниками полиции наложено 1284 штрафа на общую сумму 20257,5 тыс. рублей.
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском и Балаганском районах. III класс — в Киренском, Жигаловском, Заларинском, Нукутском, Аларском, Шелеховском и Осинском районах.