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05:08 (мск), источник: ДЕЙТА

На приморских пляжах орудуют воры (видео)

В ночь на 21 августа из палаток отдыхающих на пляже в бухте Шепалово, поселка Врангель, украли сумки с вещами. Как передает корреспондент ИА «Deita.ru», обворованные туристы рассказали, что период с 01.00 до 05.00 часов утра из их палаток вынесли дорожные сумки с вещами. Одну сумку вынесли из палатки-кухни, а вторую — из той, где отдыхающие спали.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наполовину открыли замок палатки и вытащили то, что лежало на расстоянии вытянутой руки. То, что попадалось под руку, но интереса не представляет (полотенца, коробку из-под матраса) тут же на кухне бросили. Деньги и документы мы заблаговременно спрятали, поэтому они остались целы. Больше ничего не взяли», — рассказывают туристы.

Как отметили очевидцы, в районе пяти утра рядом с их палатками оказались полицейские, которые провели опрос, сфотографировали место и уехали.

«Мы их просили проверить типа, который работает в местном кафе, а в пять утра он “шарился” по пляжу. Но нам отказали и сказали искать сумки поблизости, мол, наши трусы им не нужны. Ничего мы, естественно, не нашли», — рассказывают ограбленные приморцы.

Пострадавшие поговорили с другими отдыхающими, рабочими на пляже и выяснили, что это далеко не первый случай. Так, пару недель назад рядом с этим место произошел аналогичный случай.

Еще одна женщина заявила, что в Ливадии этим летом такие случаи тоже были.

Ирина Петрова.

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