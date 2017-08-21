Поиски убийцы пауэрлифтера Драчева начаты во всех дальневосточных регионах

По его словам, под контролем сотрудников правоохранительных органов находятся все транспортные узлы Дальнего Востока. В розыске задействована следственно-оперативная группа, куда вошли сотрудники, специализирующиеся на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений против личности, отметил Блинов.

Также полицейскими проверяется круг знакомых подозреваемого. При этом Блинов не подтвердил информацию о том, что подозреваемый является бойцом смешанного стиля (ММА).

Ранее в следственных органах Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю опровергли информацию о задержании в Хабаровске подозреваемого в убийстве Грачева и сообщили, что расследование по делу продолжается. Также они обнародовали год рождения подозреваемого — 1992. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

20 августа стало известно, что в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска, Драчев получил смертельные травмы. Спортсмен был госпитализирован, но скончался в реанимации.