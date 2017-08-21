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05:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Поиски убийцы пауэрлифтера Драчева начаты во всех дальневосточных регионах

Полицейские регионов Дальневосточного федерального округа ведут поиски подозреваемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрея Драчева. Об этом «Интерфаксу» рассказал старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По его словам, под контролем сотрудников правоохранительных органов находятся все транспортные узлы Дальнего Востока. В розыске задействована следственно-оперативная группа, куда вошли сотрудники, специализирующиеся на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений против личности, отметил Блинов.

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Также полицейскими проверяется круг знакомых подозреваемого. При этом Блинов не подтвердил информацию о том, что подозреваемый является бойцом смешанного стиля (ММА).

Ранее в следственных органах Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю опровергли информацию о задержании в Хабаровске подозреваемого в убийстве Грачева и сообщили, что расследование по делу продолжается. Также они обнародовали год рождения подозреваемого — 1992. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

20 августа стало известно, что в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска, Драчев получил смертельные травмы. Спортсмен был госпитализирован, но скончался в реанимации.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.

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