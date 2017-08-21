Комсомольчанин обворовал городскую баню

Фигурант пробрался на территорию организации и стал выносить из подсобного помещения электроинструменты. Злоумышленника заметил администратор. Он запер мужчину в подсобке и вызвал полицию. До прибытия стражей правопорядка фигурант разбил окно и скрылся. В ходе инвентаризации выяснилось, что из помещения пропали лобзик, шуруповерт и электрорубанок. Ущерб составил 44 тысячи рублей.