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05:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанин обворовал городскую баню

В Комсомольске-на-Амуре 35-летний мужчина обокрал баню, в которой раньше работал.

Фигурант пробрался на территорию организации и стал выносить из подсобного помещения электроинструменты. Злоумышленника заметил администратор. Он запер мужчину в подсобке и вызвал полицию. До прибытия стражей правопорядка фигурант разбил окно и скрылся. В ходе инвентаризации выяснилось, что из помещения пропали лобзик, шуруповерт и электрорубанок. Ущерб составил 44 тысячи рублей.

Полицейские задержали злоумышленника, рубанок он продал, остальные инструменты оставил в кустах недалеко от бани. Сейчас мужчина находится под арестом, ранее он неоднократно был судим, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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