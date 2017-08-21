Комсомольчанин обворовал городскую баню
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Фигурант пробрался на территорию организации и стал выносить из подсобного помещения электроинструменты. Злоумышленника заметил администратор. Он запер мужчину в подсобке и вызвал полицию. До прибытия стражей правопорядка фигурант разбил окно и скрылся. В ходе инвентаризации выяснилось, что из помещения пропали лобзик, шуруповерт и электрорубанок. Ущерб составил 44 тысячи рублей.
Полицейские задержали злоумышленника, рубанок он продал, остальные инструменты оставил в кустах недалеко от бани. Сейчас мужчина находится под арестом, ранее он неоднократно был судим, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на