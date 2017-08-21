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05:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровска обманул нового знакомого на 30 тысяч рублей

В полицию обратился житель Вяземского.

Заявитель рассказал, что был в командировке в Хабаровске. В краевой столице он остановился в одном из хостелов, где познакомился с мужчиной. Тот предложил потерпевшему помощь в получении водительского удостоверения. На расходы он попросил 30 тысяч рублей. Заявитель передавал деньги частями. Спустя несколько месяцев злоумышленник не отдал потерпевшему документ, из хостела он выселился и скрылся.

29-летнего хабаровчанина задержали. Выяснилось, что он не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Деньги потерпевшего фигурант потратил на личные нужды. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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