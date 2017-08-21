Житель Хабаровска обманул нового знакомого на 30 тысяч рублей

Заявитель рассказал, что был в командировке в Хабаровске. В краевой столице он остановился в одном из хостелов, где познакомился с мужчиной. Тот предложил потерпевшему помощь в получении водительского удостоверения. На расходы он попросил 30 тысяч рублей. Заявитель передавал деньги частями. Спустя несколько месяцев злоумышленник не отдал потерпевшему документ, из хостела он выселился и скрылся.