Житель Хабаровска обманул нового знакомого на 30 тысяч рублей
В полицию обратился житель Вяземского.
В полицию обратился житель Вяземского.
Заявитель рассказал, что был в командировке в Хабаровске. В краевой столице он остановился в одном из хостелов, где познакомился с мужчиной. Тот предложил потерпевшему помощь в получении водительского удостоверения. На расходы он попросил 30 тысяч рублей. Заявитель передавал деньги частями. Спустя несколько месяцев злоумышленник не отдал потерпевшему документ, из хостела он выселился и скрылся.
29-летнего хабаровчанина задержали. Выяснилось, что он не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Деньги потерпевшего фигурант потратил на личные нужды. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на