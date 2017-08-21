Убийца со сломанной ногой наказан в Приморье

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в конце ноября 2016 года в одном из домов в с. Хороль, где потерпевший и фигурант вместе со своими знакомыми распивали спиртное.

Из-за конфликта, возникшего в ходе ссоры, подсудимый нанес своему знакомому множество ударов руками в область груди, от которых потерпевший упал на пол. После этого мужчина продолжил избиение, нанося удары руками и ногами по голове потерпевшего. Затем он прижёг тлеющим концом сигареты щеку избитого и поджег ему частично волосяной покров в области головы.

В результате избиения потерпевшему причинены различные телесные повреждения, в том числе, закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями под оболочку головного мозга. От полученных травм, которые позднее осложнились сдавливанием головного мозга кровью и его отеком, наступила смерть мужчины.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции спустя непродолжительное время. Примечательно, что покидая место преступления, он сломал ногу и был замечен на улице бригадой скорой помощи, которая в тот момент направлялась по вызову очевидцев избиения для потерпевшего.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.