В Приангарье психиатра обвиняют в крупной краже
Дело о краже денег у пациентки рассмотрит суд.
Дело о краже денег у пациентки рассмотрит суд.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении
По версии следствия, в октябре 2016 года
Следователи установили, что проходившая лечение женщина страдает психическим заболеванием, которое не позволяет ей осознавать характер своих действий и руководить ими. Однако руководством и сотрудниками психбольницы не было принято решение о возбуждении перед судом ходатайства о признании ее недееспособной. Также, пациентка, не имевшая родственников, в период выписки ее из стационара, в нарушение действующего законодательства в сфере здравоохранения, проживала в квартире обвиняемой. Это привело к доступу третьих лиц к сбережениям пациентки.
Теперь уголовное дело против психиатра рассмотрит суд.