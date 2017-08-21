В Приангарье психиатра обвиняют в крупной краже

По версии следствия, в октябре 2016 года врач-психиатр, воспользовавшись беспомощным состоянием своей пациентки, сопроводила последнюю в отделение одного из банков, где потерпевшая сняла и передала врачу 50 000 и 70 000 рублей. Кроме того, выяснилось, что с октября 2016 года по январь 2017 года обвиняемая подключила к своему абонентскому номеру услугу мобильного банка карту своей пациентки, а после перевела со счёта женщины на свой счет более 240 тысяч рублей. Часть денег обвиняемая потратила на нужды пациентки, а более 260 000 рублей она потратила на себя.