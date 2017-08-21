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09:01 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье психиатра обвиняют в крупной краже

Дело о краже денег у пациентки рассмотрит суд.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении врача-психиатра ангарской областной психиатрической больницы. Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, ее обвиняют в крупной краже.

По версии следствия, в октябре 2016 года врач-психиатр, воспользовавшись беспомощным состоянием своей пациентки, сопроводила последнюю в отделение одного из банков, где потерпевшая сняла и передала врачу 50 000 и 70 000 рублей. Кроме того, выяснилось, что с октября 2016 года по январь 2017 года обвиняемая подключила к своему абонентскому номеру услугу мобильного банка карту своей пациентки, а после перевела со счёта женщины на свой счет более 240 тысяч рублей. Часть денег обвиняемая потратила на нужды пациентки, а более 260 000 рублей она потратила на себя.

Следователи установили, что проходившая лечение женщина страдает психическим заболеванием, которое не позволяет ей осознавать характер своих действий и руководить ими. Однако руководством и сотрудниками психбольницы не было принято решение о возбуждении перед судом ходатайства о признании ее недееспособной. Также, пациентка, не имевшая родственников, в период выписки ее из стационара, в нарушение действующего законодательства в сфере здравоохранения, проживала в квартире обвиняемой. Это привело к доступу третьих лиц к сбережениям пациентки.

Теперь уголовное дело против психиатра рассмотрит суд.

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