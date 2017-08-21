Творческие мастерские горели на улице Халтурина в Иркутске
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.
Пожар произошел в административном здании на улице Халтурина в Иркутске накануне, 20 августа. По словам очевидцев, горели творческие мастерские. По предварительной информации, пожар произошел
— Горело подвальное помещение. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление по перекрытиям. Повреждены перекрытия между подвалом и первым этажом, перегородки на площади 30 кв. метров, — отметили в
В тушении пожара участвовали 26 человек личного состава и пять единиц техники.