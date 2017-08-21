Творческие мастерские горели на улице Халтурина в Иркутске

Пожар произошел в административном здании на улице Халтурина в Иркутске накануне, 20 августа. По словам очевидцев, горели творческие мастерские. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Точную причину возгорания и виновных лиц установят эксперты. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.