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05:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Творческие мастерские горели на улице Халтурина в Иркутске

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.

Пожар произошел в административном здании на улице Халтурина в Иркутске накануне, 20 августа. По словам очевидцев, горели творческие мастерские. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Точную причину возгорания и виновных лиц установят эксперты. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

— Горело подвальное помещение. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление по перекрытиям. Повреждены перекрытия между подвалом и первым этажом, перегородки на площади 30 кв. метров, — отметили в пресс-службе.

В тушении пожара участвовали 26 человек личного состава и пять единиц техники.

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