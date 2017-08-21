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06:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске водители устроили драку из-за лужи во дворе

Автомобилисты с помощью кулаков решали, кто из них проедет первым.

Автомобилисты устроили массовую драку во дворе дома по ул. Железнодорожников, 20. Мужчины с помощью кулаков пытались решить, кто из них первым переедет глубокую лужу. Инцидент произошел 20 августа. Видеозапись опубликовали очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что в драке принимают участие две компании. В результате словесная перепалка между мужчинами переросла в драку. Женщины тут же начали разнимать дерущихся водителей. Всего же в потасовке приняли участие около 10 человек.

«Объезжая через двор затопленную Железнодорожников, не смогли решить кто кого пропускать должен. Жигули из состава свадебного кортежа», — написал автор видео.

В пресс-службе городской полиции журналистам рассказали, что обе стороны написали заявления друг на друга. В ведомстве подтвердили, что один из автомобилей ехал на свадьбу. Теперь экспертам предстоит снять побои с потерпевших и выяснить, кто из них стал зачинщиком драки.

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В Красноярске водители устроили драку из-за лужи во дворе
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