В районе поисковой операции на руднике «Мир» возникла угроза затопления

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению, объем воды в карьере из-за большого водопритока постоянно увеличивается, пока устранить угрозу ее прорыва не удалось. Отмечается, что воды в горных выработках рудника «Мир» уже настолько много, что есть опасность выхода из строя систем энергоснабжения и вентиляции.

«Гидрогеологические условия этого месторождения весьма специфичны. Во-первых, высокая обводненность, способствующая мощному притоку воды как в подземные выработки, так и в чашу карьера. Во-вторых, присутствие каменной соли, которая делает водоносный комплекс весьма агрессивной средой по отношению к металлу и бетону», — приводятся в сообщении слова представителя Санкт-Петербургского института проектирования шахт Евгения Степанова.

Поступающие в рудник вода и рассолы, постепенно размывают породу и образуют искусственные промоины, местонахождение которых неизвестно.

«Прораны из-за напора воды могут образоваться в любом месте и в любой момент, обстановка в горных выработках рудника с каждым часом становится всё сложнее. Это очевидно. Ну, и кроме того, постоянная угроза внезапного обрушения воды сверху, из чаши карьера может одномоментно затопить участки, где работают люди», — отметил Степанов.

Как сообщает СРЦ МЧС, на расширенном техническом совете представители Ростехнадзора, МЧС, МВД, ФСБ, Сибирского отделения Российской академии наук, проектных организаций обсудили возможные меры для обеспечения безопасного ведения поисковых работ.

Коллегиально решено провести серию узконаправленных взрывов в чаше карьера для расширения пространства между карьером и рудником, что позволит произвести управляемый спуск воды. Ростехнадзор выдал разрешение на проведение операции, отмечается в сообщении.