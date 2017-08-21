Без электроэнергии в Красноярске вторые сутки остаются жители 23 домов

Источник: AP 2017

Энергетики до сих пор не могут подключить несколько домов, которые отключили из-за вчерашнего ливня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вчера ночью на Красноярск обрушился сильный ливень. Он не прекращался весь день. К ликвидации последствий активно подключились муниципальные и коммерческие предприятия, сотрудники МЧС, спасатели, полиция и ГИБДД. К полудню в городе объявили режим ЧС.

Сегодня утром все городские дороги открыли для движения транспорта. «По информации на 7 часов утра сложным остается участок ул. Семафорная под Мичуринским мостом, также техника до сих пор работает на ул. Шумяцкого и ул. Годенко. Однако все дороги открыты для проезда», — пояснили в пресс-службе.

На сегодняшний день перебои с электричеством остались только у жителей 23 домов в мкрн. Зеленая Роща: на улицах Джамбульская, Тельмана, Новгородская, Воронова. На местах работают сотрудники МРСК Сибири.

Сегодня, по указанию главы города Эдхама Акбулатова, начнутся обследования домов для определения причиненного стихией ущерба. Для получения помощи и консультаций горожанам нужно обратиться в районные отделы социальной защиты населения и на горячие линии в администрациях районов. Там же горожанам помогут составить претензию к управляющим организациям, по вине которых произошло подтопление подвалов и крыш.