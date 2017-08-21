Без электроэнергии в Красноярске вторые сутки остаются жители 23 домов
В городе продолжают устранять последствия вчерашней непогоды. Сегодня комиссии приступят к оценке ущерба, причиненного стихией.
В городе продолжают устранять последствия вчерашней непогоды. Сегодня комиссии приступят к оценке ущерба, причиненного стихией.
Энергетики до сих пор не могут подключить несколько домов, которые отключили
Вчера ночью на Красноярск обрушился сильный ливень. Он не прекращался весь день. К ликвидации последствий активно подключились муниципальные и коммерческие предприятия, сотрудники МЧС, спасатели, полиция и ГИБДД. К полудню в городе объявили режим ЧС.
Сегодня утром все городские дороги открыли для движения транспорта. «По информации на 7 часов утра сложным остается участок ул. Семафорная под Мичуринским мостом, также техника до сих пор работает на ул. Шумяцкого и ул. Годенко. Однако все дороги открыты для проезда», — пояснили в
На сегодняшний день перебои с электричеством остались только у жителей 23 домов в мкрн. Зеленая Роща: на улицах Джамбульская, Тельмана, Новгородская, Воронова. На местах работают сотрудники МРСК Сибири.
Сегодня, по указанию главы города Эдхама Акбулатова, начнутся обследования домов для определения причиненного стихией ущерба. Для получения помощи и консультаций горожанам нужно обратиться в районные отделы социальной защиты населения и на горячие линии в администрациях районов. Там же горожанам помогут составить претензию к управляющим организациям, по вине которых произошло подтопление подвалов и крыш.
«Департаменту городского хозяйства и администрациям районов поручено в интересах жителей принять меры и в отношении подрядных организаций, которые ведут в домах работы по капитальному ремонту. Те подрядчики, которые нарушили технологию и допустили подтопления, не должны получить оплату, пока не устранят все последствия подтопления и не урегулируют претензии со стороны жителей», — отметили в