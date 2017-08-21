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06:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мэрия Владивостока собирается ввести режим ЧС в районе озера на Патрокле

Других оснований для выделения средств, чтобы оформить неисправную канализацию на себя, у администрации нет.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.

Режим ЧС локального характера собирается ввести администрация Владивостока в микрорайоне Патрокл в связи с ситуацией на безымянном реликтовом озере, в которое продолжают сливаться нечистоты из окружающих домов. Это стало бы достаточным основанием, чтобы оформить в муниципальную собственность неисправную канализацию — источник загрязнения, рассказал ИА PrimaMedia источник в администрации Владивостока.

В середине июля тревогу забили жильцы многоэтажных домов на улице, которой недавно присвоили название Сочинская: безымянное озеро, на некоторых картах отмеченное как Торфянка и расположенное между бухтами Патрокл и Соболь, загрязняют нечистоты. Экологи утверждают, что озеро реликтовое, а его возраст составляет 5−5,5 тысяч лет. Пока что остановить сброс отходов у граждан не получается, поскольку неисправная канализация не имеет фактического хозяина.

При этом от загрязняемого озера в округе стоит сильный неприятный запах, а ведь оно находится на гостевом маршруте Восточного экономического форума.

Кроме того, по словам собеседника, администрация обратилась в военную прокуратуру по вопросу ответственности ФГУП «ГВСУ-6» (до смены юридического названия ФГУП «Дальспецстрой при Спецстрое РФ»), которое возводило сети, в настоящее время «подпитывающие» фекалиями со всего микрорайона. Пока что ответ от надзорного ведомства не поступил.

Вскоре агентство разместит информацию о результатах микробиологического анализа воды, взятой в рамках проекта «Народная экспертиза» сотрудниками Центра биоразнообразия ДВО РАН.

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