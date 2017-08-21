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06:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Следком разберется в обстоятельствах ДТП с рейсовым автобусом в Хабаровском крае

Работники следственного комитета РФ по Хабаровскому краю разберутся в обстоятельствах ДТП с рейсовым автобусом. Авария произошла 19 августа на 210 километре трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства..

Источник: РИА "Новости"

В районе поселка Решающий Ульчского района водитель рейсового автобуса не справился с управлением, машина перевернулась набок. В момент ЧП в салоне находились 35 пассажиров и два водителя. В результате ДТП пострадали пассажиры: одну женщину доставили в больницу, у еще 14 человек — ссадины и ушибы.

«По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка с целью установления признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что автобус ехал из Хабаровска в село Подгорное. В момент аварии оба водителя были трезвы.

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