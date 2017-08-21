Следком разберется в обстоятельствах ДТП с рейсовым автобусом в Хабаровском крае

В районе поселка Решающий Ульчского района водитель рейсового автобуса не справился с управлением, машина перевернулась набок. В момент ЧП в салоне находились 35 пассажиров и два водителя. В результате ДТП пострадали пассажиры: одну женщину доставили в больницу, у еще 14 человек — ссадины и ушибы.