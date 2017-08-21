В Красноярске началось заседание штаба по ликвидации режима ЧС
В Красноярске началось заседание штаба по ликвидации режима ЧС. По сообщению
В Красноярске началось заседание штаба по ликвидации режима ЧС. По сообщению
Несколько минут назад началось заседание штаба по ликвидации режима ЧС в Красноярске.
По сообщению
По информации на 6.30 часов утра без электроэнергии оставались 13 домов в микрорайоне Зелёная роща, на улицах Джамбульская, Тельмана, Новгородская, Воронова. На местах работают сотрудники МРСК Сибири.
20 августа в 22 часа глава города Эдхам Акбулатов провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ливня. По состоянию на 22 часа 20 августа в 135 из 214 ранее отключенных многоквартирных домов электроснабжение было восстановлено. В частном секторе Железнодорожного района установлен круглосуточный пост спасателей МЧС.