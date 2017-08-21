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07:05 (мск), источник: СуперОмск

Семья из Омска погибла в жутком столкновении с КамАЗом под Тюменью

Страшная авария произошла в минувшее воскресенье, 20 августа, на трассе Голышманово — Аромашево в Тюменской области.

По предварительным данным, водитель большегруза с прицепом во время поворота не пропустил иномарку Toyota Platz, которая ехала на встречу. В результате аварии погибли 40-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки, ее 7-летний сын и 18-летняя дочь, а также 71-летний мужчина — предположительно, отец женщины.

Обстоятельства аварии выясняются.

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