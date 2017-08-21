Семья из Омска погибла в жутком столкновении с КамАЗом под Тюменью

По предварительным данным, водитель большегруза с прицепом во время поворота не пропустил иномарку Toyota Platz, которая ехала на встречу. В результате аварии погибли 40-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки, ее 7-летний сын и 18-летняя дочь, а также 71-летний мужчина — предположительно, отец женщины.