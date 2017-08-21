В Красноярске на ж/д платформе «Студенческая» злоумышленники ограбили парня

В Красноярске на ж/д платформе четверо человек ограбили пассажира. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по СФО.

Инцидент произошел на платформе «Студенческая». Транспортные полицейские увидели сидящего на скамье молодого человека, который закрыл руками лицо — он не мог открыть глаза из-за полученной травмы. Выяснилось, что несколькими минутами ранее за билетными кассами к нему подошли четверо незнакомцев.

Двое мужчин и две женщины спровоцировали конфликт, брызнули оппоненту в лицо из газового баллончика, а затем выхватили из рук сумку с вещами, документами, сотовым телефоном, деньгами.

Потерпевший описал внешность нападавших, и один из сотрудников полиции вспомнил, что видел похожих людей недалеко от ж/д путей. Правоохранители сразу же вызвали медиков на место происшествия, которые отвезли пострадавшего в больницу.

Через некоторое время на одном из рынков полицейские заметили похожих по описанию граждан. Двое мужчин и двое женщин пытались реализовать случайному покупателю украденный сотовый телефон. У одного из подозреваемых на плече висела похищенная сумка, а в кармане другого был обнаружен газовый баллончик.

Сотрудники транспортной полиции доставили подозреваемых в дежурную часть и изъяли похищенные вещи. Выяснилось, что все участники преступления ранее судимы.