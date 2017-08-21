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12:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Две девушки пострадали в ДТП в центре Новосибирска

В аварии столкнулись четыре автомобиля, рассказали очевидцы.

Две девушки пострадали в ДТП в центре Новосибирска, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла 20 августа на перекрестке Красного проспекта и Фрунзе. В ДТП попали четыре автомобиля — BMW X5, Toyota Corolla, Renault Logan и Toyota Spacio.

«На перекресток Х5 проехал под красный сигнал светофора, где он ударяет Короллу. От удара Короллу разворачивает и отбрасывает дальше по Красному пр., а Х5 отлетает в Рено и далее в сторону тротуара. Рено по инерции отъезжает на Спасио», — рассказали очевидцы.

В ДТП пострадали две девушки, которые находились в салоне автомобиля Toyota Corolla.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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