Две девушки пострадали в ДТП в центре Новосибирска, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла 20 августа на перекрестке Красного проспекта и Фрунзе. В ДТП попали четыре автомобиля — BMW X5, Toyota Corolla, Renault Logan и Toyota Spacio.

«На перекресток Х5 проехал под красный сигнал светофора, где он ударяет Короллу. От удара Короллу разворачивает и отбрасывает дальше по Красному пр., а Х5 отлетает в Рено и далее в сторону тротуара. Рено по инерции отъезжает на Спасио», — рассказали очевидцы.

В ДТП пострадали две девушки, которые находились в салоне автомобиля Toyota Corolla.