Житель Омской области ради мести сжег 67 рулонов сена своих соседей

Тарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Парня признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ).

Инцидент произошел еще в феврале 2017 года в селе Заливино Тарского района. За полгода до этого, осенью он поссорился со своими соседями и вынашивал план мести. Отомстить он решил по-крестьянски просто: пустить «красного петуха». Парень принес с собой спички и поджег 67 рулонов сена, которые принадлежали соседям.

Таким образом, он причинил односельчанам ущерб на сумму более 73 тысяч рублей. К счастью, при пожаре никто не пострадал.