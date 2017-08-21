Житель Омской области ради мести сжег 67 рулонов сена своих соседей
У парня был затяжной конфликт с односельчанами.
У парня был затяжной конфликт с односельчанами.
Тарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Парня признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ).
Инцидент произошел еще в феврале 2017 года в селе Заливино Тарского района. За полгода до этого, осенью он поссорился со своими соседями и вынашивал план мести. Отомстить он решил
Таким образом, он причинил односельчанам ущерб на сумму более 73 тысяч рублей. К счастью, при пожаре никто не пострадал.
Свою вину мстительный парень признал полностью. Тарский городской суд приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Также суд постановил взыскать с сельчанина всю сумму причиненного вреда.