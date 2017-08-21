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07:08 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области ради мести сжег 67 рулонов сена своих соседей

У парня был затяжной конфликт с односельчанами.

Тарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Парня признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ).

Инцидент произошел еще в феврале 2017 года в селе Заливино Тарского района. За полгода до этого, осенью он поссорился со своими соседями и вынашивал план мести. Отомстить он решил по-крестьянски просто: пустить «красного петуха». Парень принес с собой спички и поджег 67 рулонов сена, которые принадлежали соседям.

Таким образом, он причинил односельчанам ущерб на сумму более 73 тысяч рублей. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Свою вину мстительный парень признал полностью. Тарский городской суд приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Также суд постановил взыскать с сельчанина всю сумму причиненного вреда.

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