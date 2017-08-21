Сирийцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Наряд отдела пограничного контроля «Астана» на авиарейсе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Наряд отдела пограничного контроля «Астана» на авиарейсе
«Документы были с частичной подделкой — путем замены листа с установочными данными. Со слов задержанных, они пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни», — сообщили в
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.