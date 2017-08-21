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07:13 (мск), источник: Kazinform

Сирийцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Наряд отдела пограничного контроля «Астана» на авиарейсе Астана-Лондон выявил двух граждан Сирии, предъявивших на проверку паспорта граждан Болгарии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Погранслужбу КНБ РК.

Источник: Kazinform

«Документы были с частичной подделкой — путем замены листа с установочными данными. Со слов задержанных, они пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.

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