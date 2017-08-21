Команда судна, столкнувшегося с американским эсминцем, не пострадала

Судно Alni MC повреждено в районе форпика на семь метров выше ватерлинии, никто из членов команды не пострадал, отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте MPA. По данным властей, сообщения о загрязнении нефтью не поступали.
MPA начало расследование инцидента, власти Сингапура ведут поисково-спасательные операции. По данным агентства Синьхуа, к ним присоединилась Мьянма.
В результате столкновения американского эсминца «Джон Маккейн» и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита.
«Джон Маккейн», спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса «Арли Берк», которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.