Команда судна, столкнувшегося с американским эсминцем, не пострадала

Судно Alni MC повреждено в районе форпика на семь метров выше ватерлинии, никто из членов команды не пострадал, отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте MPA. По данным властей, сообщения о загрязнении нефтью не поступали.

MPA начало расследование инцидента, власти Сингапура ведут поисково-спасательные операции. По данным агентства Синьхуа, к ним присоединилась Мьянма.

В результате столкновения американского эсминца «Джон Маккейн» и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита.