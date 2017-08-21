Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
Арестован замглавы президентского летного отряда "Россия"
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Иван Ургант сильно похудел
Крым дал ответ на угрозы Киева о возвращении полуострова силой
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
07:26 (мск), источник: РИА Новости

Команда судна, столкнувшегося с американским эсминцем, не пострадала

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Сингапура сообщили, что никто из членов команды судна Alnic MC, которое столкнулось с эсминцем ВМС США в районе Малаккского пролива, не пострадал, говорится в заявлении морской и портовой администрации (MPA) Сингапура.

Судно Alni MC повреждено в районе форпика на семь метров выше ватерлинии, никто из членов команды не пострадал, отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте MPA. По данным властей, сообщения о загрязнении нефтью не поступали.

MPA начало расследование инцидента, власти Сингапура ведут поисково-спасательные операции. По данным агентства Синьхуа, к ним присоединилась Мьянма.

В результате столкновения американского эсминца «Джон Маккейн» и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита.

«Джон Маккейн», спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса «Арли Берк», которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 'Американская 'шайтан-труба' для Украины с полным разоблачением'
Кобзон жестко ответил 'Миротворцу', поглумившемуся над Глаголевой
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Малахов рассказал, почему ушел с "Первого канала"
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь