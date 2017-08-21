Загоревшийся на дороге автомобиль попал на видео в Магнитогорске
Пожар произошёл на Казачьей переправе.
Пожар произошёл на Казачьей переправе.
Автомобиль загорелся во время движения по улице Магнитогорска, видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в соцсети.
По словам горожан, пожар произошёл утром 21 августа на Казачьей переправе. В комментариях под роликом магнитогорцы предположили, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание.
«Посмотри внимательно на горящую машину, вокруг неё белый порошок. То есть огнетушителем пытались тушить, но не смогли», — заметил один из участников обсуждения.
Напомним, несколькими днями ранее в Магнитогорске также выгорел автомобиль, вспыхнувший во время движения: жертв удалось избежать, поскольку находившиеся в салоне женщины и ребёнок успели выбраться.