Загоревшийся на дороге автомобиль попал на видео в Магнитогорске

Автомобиль загорелся во время движения по улице Магнитогорска, видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в соцсети.

По словам горожан, пожар произошёл утром 21 августа на Казачьей переправе. В комментариях под роликом магнитогорцы предположили, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание.

«Посмотри внимательно на горящую машину, вокруг неё белый порошок. То есть огнетушителем пытались тушить, но не смогли», — заметил один из участников обсуждения.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=72313524&id=456239050&hash=ab3015f7ed79853b&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.