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07:35 (мск), источник: АиФ Челябинск

Загоревшийся на дороге автомобиль попал на видео в Магнитогорске

Пожар произошёл на Казачьей переправе.

Автомобиль загорелся во время движения по улице Магнитогорска, видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в соцсети.

По словам горожан, пожар произошёл утром 21 августа на Казачьей переправе. В комментариях под роликом магнитогорцы предположили, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание.

«Посмотри внимательно на горящую машину, вокруг неё белый порошок. То есть огнетушителем пытались тушить, но не смогли», — заметил один из участников обсуждения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, несколькими днями ранее в Магнитогорске также выгорел автомобиль, вспыхнувший во время движения: жертв удалось избежать, поскольку находившиеся в салоне женщины и ребёнок успели выбраться.

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