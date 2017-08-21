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07:26 (мск), источник: Tengrinews

Опекуны продавали имущество детей-сирот в Алматинской области

В Алматинской области накажут опекунов, продававших и сдававших в аренду имущество детей-сирот, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Источник: Tengrinews

Органы прокуратуры выявили нарушения имущественных прав детей-сирот.

В частности, 5 фактов продажи опекунами имущества сирот. Решается вопрос внесения исковых заявлений в суд о приведении всех сделок в первоначальное положение, также подготовлен акт надзора о привлечении к ответственности нотариусов и сотрудников органа опеки.

Прокуратурой Текели выявлено 2 факта сдачи в аренду имущества детей-сирот без их ведома. Предварительная сумма недополученных сиротами средств от сдачи в аренду их имущества составляет 350 тысяч тенге. Принимаются меры по возврату указанной суммы сиротам и привлечения к ответственности лиц уполномоченного органа.

В Талгарском районе выявлены 11 фактов не наложения органом опеки ограничений на имущество 10 сирот, что могло бы привести к дальнейшей продажи их имущества. Административная ответственность на сотрудников органа опеки за это нарушение составляет 400 МРП.

Как показал анализ, в большинстве районов области опекунами не предоставляются отчеты о состоянии здоровья детей, условиях их жизни и многое другое.

Прокуратурой области по всем выявленным нарушениям и недостаткам принимаются меры по восстановлению имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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