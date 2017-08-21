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07:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

Многие красноярские водители потеряли свои автомобильные номера в лужах

Соцсети переполнены сообщениями о найденных и потерянных номерах.

Источник: РИА "Новости"

После ливня в Красноярске многие водители потеряли в лужах свои автомобильные номера, сообщили в региональном ГИБДД.

Найти самостоятельно свои госзнаки удалось единицам, поэтому с вчерашнего дня в социальных сетях появились десятки сообщений с просьбой помочь их отыскать. Кстати, сотрудники ГИБДД рекомендуют в кратчайшие сроки восстановить номера, если их не удастся найти.

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