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08:21 (мск), источник: ЕАН

Сегодня вынесут приговор бунтовщикам из Рефтинского спецучилища

Свердловский областной суд сегодня вынесет приговор по делу о массовых беспорядках в Рефтинском спецучилище, сообщает суд.

Оглашение начнется в 14:00. Напомним, что в августе 2016 года в спецучилище произошел бунт, сбежали несколько десятков трудных подростков. Из-за этого на скамье подсудимых оказались пятеро воспитанников учреждения.

В организации беспорядков обвиняют 17-летнего подростка, остальных, которым от 15 до 17 лет, — в участии. По версии следствия, зачинщик — командир группы № 7. Он был неформальным лидером и затеял бунт из-за недовольства внутренними порядками. Подростки сбежали, применив насилие к сотрудникам учреждения.

Дело рассматривалось в суде в закрытом режиме.

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