Сегодня вынесут приговор бунтовщикам из Рефтинского спецучилища

Оглашение начнется в 14:00. Напомним, что в августе 2016 года в спецучилище произошел бунт, сбежали несколько десятков трудных подростков. Из-за этого на скамье подсудимых оказались пятеро воспитанников учреждения.

В организации беспорядков обвиняют 17-летнего подростка, остальных, которым от 15 до 17 лет, — в участии. По версии следствия, зачинщик — командир группы № 7. Он был неформальным лидером и затеял бунт из-за недовольства внутренними порядками. Подростки сбежали, применив насилие к сотрудникам учреждения.