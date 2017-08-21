Сегодня вынесут приговор бунтовщикам из Рефтинского спецучилища
Свердловский областной суд сегодня вынесет приговор по делу о массовых беспорядках в Рефтинском спецучилище, сообщает суд.
Свердловский областной суд сегодня вынесет приговор по делу о массовых беспорядках в Рефтинском спецучилище, сообщает суд.
Оглашение начнется в 14:00. Напомним, что в августе 2016 года в спецучилище произошел бунт, сбежали несколько десятков трудных подростков.
В организации беспорядков обвиняют 17-летнего подростка, остальных, которым от 15 до 17 лет, — в участии. По версии следствия, зачинщик — командир группы № 7. Он был неформальным лидером и затеял бунт
Дело рассматривалось в суде в закрытом режиме.