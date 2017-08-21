В Челябинской области несколько населенных пунктов осталось без света
Несколько населенных пунктов Сосновского района (Челябинская область) остались без электроснабжения в результате технологического нарушения при ремонтной схеме на ПС «Лазурная».
Несколько населенных пунктов Сосновского района (Челябинская область) остались без электроснабжения в результате технологического нарушения при ремонтной схеме на ПС «Лазурная».
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Электроснабжение части потребителей было восстановлено в течение часа, включены в работу ПС «Дубровка» и ВЛ 35 «Лазурная — Дубровка».
Обесточенными пока остаются поселок Прохоровка, Солнечный, Полянный, Шигаево, Сагусты, Нагорный и часть села Долгодеревенское. В настоящее время ведутся восстановительные работы, приведены в готовность