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08:26 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области несколько населенных пунктов осталось без света

Несколько населенных пунктов Сосновского района (Челябинская область) остались без электроснабжения в результате технологического нарушения при ремонтной схеме на ПС «Лазурная».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, инцидент произошел в 18 часов 20 августа. Из-за технарушения ПС 35 кВ «Баландино» и «Дубровка».

Оперативно-выездная бригада Центральных электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» незамедлительно прибыла на место и приступила к осмотру оборудования.

Электроснабжение части потребителей было восстановлено в течение часа, включены в работу ПС «Дубровка» и ВЛ 35 «Лазурная — Дубровка».

Обесточенными пока остаются поселок Прохоровка, Солнечный, Полянный, Шигаево, Сагусты, Нагорный и часть села Долгодеревенское. В настоящее время ведутся восстановительные работы, приведены в готовность дизель-генераторы.

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