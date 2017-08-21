В Челябинской области несколько населенных пунктов осталось без света

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, инцидент произошел в 18 часов 20 августа. Из-за технарушения ПС 35 кВ «Баландино» и «Дубровка».

Оперативно-выездная бригада Центральных электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» незамедлительно прибыла на место и приступила к осмотру оборудования.

Электроснабжение части потребителей было восстановлено в течение часа, включены в работу ПС «Дубровка» и ВЛ 35 «Лазурная — Дубровка».